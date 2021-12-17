Yolda yürüyen kişinin çantasını keserek 9 bin doları çaldı
İstanbul Güngören'de yolda yürüyen Cebrail Akgün'e arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen kişi, 9 bin doları çalarak kaçtı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Yaşanan hırsızlığın ardından polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.
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