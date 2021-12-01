Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti
İzmir'in Konak ilçesinde iş yerine giderken yolda yürüyen Tuğba S. (26), uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu İbrahim T. (34) tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Tuğba S. tedavisinin ardından şikayetçi oldu. sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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