Yoldan geçenleri böyle bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece’de bıçaklı bir saldırgan, yoldan geçen iki kişiyi sırtından bıçakladı. Yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınırken güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 26.05.2021 - 10:37| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 10:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.