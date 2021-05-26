Yoldan geçenleri böyle bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece’de bıçaklı bir saldırgan, yoldan geçen iki kişiyi sırtından bıçakladı. Yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınırken güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 10:58

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