Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez araba çarptı

Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez otomobil çarptı. Yaralanan kişiyi başka bir sürücü kurtardı. Yurt genelinde Ağustos ayında meydana gelen kazalar saniye saniye MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
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NTV 30.09.2021 - 17:04| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:47
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