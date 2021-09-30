Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez araba çarptı

Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez otomobil çarptı. Yaralanan kişiyi başka bir sürücü kurtardı. Yurt genelinde Ağustos ayında meydana gelen kazalar saniye saniye MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

NTV 30.09.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:47

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