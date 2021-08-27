Yunan askeri plastik mermiyle ateş açtı

Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçılara uluslararası sularda hem plastik mermilerle, hem de taşlarla saldırdı. Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri, ağ atarak balıkçı teknelerinin motorlarını da bozmaya çalıştı.

NTV 27.08.2021 - 17:00 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 17:12

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