Yunanistan'dan mültecilere müdahale

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Sınır hattında tel örgüleri aşabilenlerin sınırı geçtiği öne sürülürken 'Yunanistan'ın kapıları açacağı' iddiası mültecileri bir kapının etrafına yoğun bir şekilde topladı. Yunan polisi ise mültecilere müdahalede bulundu.
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NTV Haber 29.02.2020 - 11:29| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 12:20
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