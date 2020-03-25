Yurt dışındaki Türklerin durumu (Bakan Çavuşoğlu aktardı)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdiye kadar yurt dışında 32 Türk vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, virüsle mücadele konusunda uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

NTV 25.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 12:40

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