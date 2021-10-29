Zamanın ötesinde bir şıklık

Mustafa Kemal Atatürk askeri ve siyasi kişiliğinin yanısıra şıklığıyla da her zaman öne çıktı. Ata'nın takımlarını birlikte tasarladığı ve Fransa'ya eğitime yolladığı Levon Usta'nın torunları hala dededen gelen mesleklerini sürdürüyor. Ailenin dördüncü kuşağı olan Levon Kordonciyan, Atatürk'ün moda anlayışını birebir dikilmiş kıyafetler üzerinden Gülay Afşar'a anlattı.

Haberler - NTV 29.10.2021 - 11:28 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 11:51

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