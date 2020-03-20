Zonguldak'ta corona virüs korkusu kamerada

Vatandaşlar corona virüs endişesiyle diken üstünde. Zonguldak'ta halı dükkanında hapşıran bir kişi çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu. Müşterilerin korkuyla sağa sola kaçışmaları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

20.03.2020 - 17:37 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 17:47

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