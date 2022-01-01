Adana'da eşini öldürdükten sonra kendisini yaralan zanlı hayatını kaybetti

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 27 Aralık'ta eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner (28), tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Uyaner'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Minibüs şoförü Yunus Emre Uyaner, 27 Aralık'ta eşi Melike Yağmur Uyaner'i tabancayla başından vurup aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Melike Yağmur Uyaner, 28 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede ölmüştü. 3 çocuk babası Yunus Emre Uyaner'in kripto para borsasında yaklaşık 400 bin lira kaybettiği, bu nedenle psikolojisinin bozulduğu ve eşiyle sık sık tartıştığı iddia edilmişti.

