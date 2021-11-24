Adana'da hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 10:38
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.
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