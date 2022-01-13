Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 10:59
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Barbaros ve Yeşilyurt mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde 4 sigara dolum makinesi ile 71 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 4 milyon 152 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 108 kilogram tütün ele geçirildi.
Polis, adreslerdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Suriye uyruklu R.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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