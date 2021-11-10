Adana'da sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 10:52
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelenilen kamyoneti takip edip uygulama noktasında durdurdu.
Kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenmiş 9 pakette 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Bayram D. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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