Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 zanlı tutuklandı.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 184 şüpheliden 27'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 3-9 Ocak'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.



Operasyonlarda 184 zanlı gözaltına alındı, 3 kilo 727 gram esrar, 2 kilo 447 gram eroin, 663 gram sentetik uyuşturucu, 1375 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 280 lira ele geçirildi.



Şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 157'si serbest bırakıldı.

