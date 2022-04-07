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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 11:01

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çukurova, Ceyhan, Pozantı ilçelerinde bazı araçlar ve adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 135 kök kenevir, 25 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 190 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, uyuşturucu aparatı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 5 zanlıyı gözaltına aldı.

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