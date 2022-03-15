Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:26
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 Mart'ta 3 adrese düzenlenen operasyonda 24,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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