Ankara'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 20:59
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet Yılmaz (76) yönetimindeki 06 ARS 64 plakalı otomobil, Aşağı Çavundur Mahallesi Çubuk-Karagöl yolunda şarampole devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile eşi Fatma (66) ve Gülay Yılmaz (44) itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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