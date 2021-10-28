Ankara'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı (Ankara Haberleri)

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 20:59

Ankara'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet Yılmaz (76) yönetimindeki 06 ARS 64 plakalı otomobil, Aşağı Çavundur Mahallesi Çubuk-Karagöl yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile eşi Fatma (66) ve Gülay Yılmaz (44) itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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