Alanyaspor'da yüzler gülüyor

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 16:32
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, daha sonra çıktığı 2 maçta mağlup oldu. Ligin 2. haftasında evinde Altay'a 4-1, 3. haftasında ise Hatay'a 5-0 mağlup olan turuncu-yeşilli takım, bu sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.
Atan ile ligin ilk 3 haftasında Alanyaspor, 3 puana karşılık kalesinde 9 gol gördü, rakip fileleri ise 2 kez havalandırmayı başardı.
Korkmaz ile 3'te 3 yaptı
Ligin 4. haftasında Alanyaspor ile ilk kez takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Bülent Korkmaz, 3 maçta 9 puan toplamayı başardı.
Korkmaz ile GZT Giresunspor'u evinde 1-0 mağlup eden turuncu-yeşili takım, ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0, ligin 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçti.
Alanyaspor, bu maçlarda rakip kalelere 4 gol atarken, kalesinde ise hiç gol görmedi.
Korkmaz ile son 3 maçta kalesini gole kapatan Alanyaspor, ligin ilk 3 haftasında, rakip kaleye 2 gol atarken kalesinde ise 9 golü görmüştü.
Alanyaspor, çıktığı 6 maçta aldığı 12 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.
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