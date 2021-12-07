Antalya'da Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı başladı.

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, "Barselona Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor.



Barselona Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin bakanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler COP22 Konferansı'nda Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğini konuşmak için Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir araya geldi.



Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP22'nin açılışına çevrim içi bağlanan Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanı Carlo Zaghi, iklim değişikliğinin denizlerdeki biyoçeşitlilik kaybını, ekosistemi etkilediğini dile getirdi.



İçinden geçilen zorlu süreçte Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kapsamında Akdeniz'de kirliliği tersine dönüştürmek için çalışma yaptıklarını anlatan Zaghi, "Son yapılan G20 Toplantısı'nda da deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sera gazı salınımının tüm dünyada azaltılması çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulunuldu. Sürdürülebilir kalkınma önemli. Şu anda Akdeniz bölgesi risk altında, biyolojik ve çeşitlilik kaybı noktasında dünyada en yüksek oranda kayıplar var. Buna ek olarak denizcilik ve turizm sektörünün ortaya çıkardığı kirlilik bu noktada önemli etki yapmakta." diye konuştu.



Son 10 yıl içinde Akdeniz bölgesinin ulaşım açısından da trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldığını aktaran Zaghi, sülfür azot dioksit maddelerinin suya girişinin arttığını kaydetti.



2022-2023 eylem planını uygulamanın hızlanacağına işaret eden Zaghi, "Çöpsüz, temiz bir Akdeniz ortaya çıkarabiliriz. Denizle alakalı konuların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve UNEP koordinasyonu için teşekkür ederim. Türk hükümetini tebrik ediyorum, iyi şanslar diliyorum. Büro Başkanlığını Türkiye'ye devrediyoruz." dedi.

