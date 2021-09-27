Antalya'da bir kişi otomobilinde ölü bulundu

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:10
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Uncalı Mahallesi 24. Cadde'de park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin şoför mahallinde oturan kişinin, uzun süre hareketsiz olmasından şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine söz konusu yere gelen sağlık ekipleri, adının Çetin Gamsız (61) olduğu tespit edilen kişinin, araç içinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Gamsız'ın cenazesi, ölüm nedeninin otopsiyle belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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