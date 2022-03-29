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Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı (Antalya Haberleri)

Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon liralık haksız gelir elde ettiği öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 17:45

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin sosyal medya hesapları ele geçirilerek yüksek kazanç vaadiyle takipçilerin güvenini sağlayıp para elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sahte dekontlar düzenleyerek çeşitli vergi ve dosya masrafı adı altında 1 milyon lira kazanç elde ettiğini saptadı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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