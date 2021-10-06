Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 14:59

Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ramazan Öztürk (58) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Tarım Mahallesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık memuru Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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