Antalya'da su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kumluca Belediyesine ait Y.A'nın kullandığı 07 V 1427 plakalı su tankerine, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjde sulama yaptığı sırada Veli Dalkıran'nın (23) kullandığı 07 VGJ 48 plakalı otomobil çarptı.



Kazada sürücü ile yanında bulunan Tolgahan Bitkin (23) ve Furkan Köleoğlu (23) yaralandı.



Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralılar Bitkin ve Köleoğlu sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Tanker sürücüsü Y.A. ise gözaltına alındı.



