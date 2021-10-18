Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:06
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, R.U, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.U, Kara'yı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kaçmak isteyen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalandı.
Yaralanan Kara, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.