Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:29
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney köyü yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde hareketlerinden şüphelenilen yolcu K.G'nin üst aramasında bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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