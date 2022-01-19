Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Haberler - Bartın Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 09:37
Bartın Haberleri - Anadolu Ajansı, Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Küçük Liman mevkisinde vatandaşlar, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.
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