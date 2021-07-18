Uludağ'ın eteklerinde şelalede serinlerken düşen kişi kurtarıldı

Bursa Haberleri 18.07.2021 - 09:17 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 09:47
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki şelalede serinlerken düşen ve ayağı kırılan kişi, bulunduğu bölgeden helikopterle alındı.
Ahmet Solmaz (35) ve yanındaki iki kişi, Erikli mevkisindeki Balaban Şelalesi'ne gitti.
Serinlemek için şelaleye giren Solmaz düşünce ayağı kırıldı. Yanındakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve UMKE'nin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip, kent merkezinden yaklaşık 2 saat yürüme mesafesinde olan bölgeye güçlükle ulaşarak Solmaz'a ilk müdahaleyi yaptı.
Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması, arazinin engebeli yapısı ve yaralının hipotermi geçirme olasılığından dolayı helikopter istendi. Türk Kara Kuvvetlerine bağlı Sikorsky tipi helikopter, İstanbul'dan havalanarak bölgeye hareket etti.
Şelaleye kısa sürede ulaşan helikopterden sarkıtılan sedye ve askeri personelin yardımıyla alınan Solmaz, İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Komutanlıkta hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Ahmet Solmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bursa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.