Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 16:33
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, Efekan Saydak idaresindeki 20 SS 150 plakalı otomobil, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki Yaşar Saydak, Mehmet Kaan Çölgeçen ve Onur Gezici, itfaiyenin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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