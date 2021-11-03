Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Erzincan'da kara yolunda ağır yaralı bulunan sürücü hastaneye kaldırıldı



Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisinde 24 APP 538 plakalı otomobilin yanında ağır yaralı halde bulunan Sedat Nalbant'ı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nalbant'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Nalbant'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan bölgeyi güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.



Görgü tanıkların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayla alakası olduğu değerlendirilen ve bölgeden hızla uzaklaşan kamyon tespit etti.



Tercan ilçesinde durdurulan kamyon sürücüsü A.P. (65) polis tarafından gözaltına alında alındı.



Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.

