Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (Erzincan Haberleri)

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:07

Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Erhan S'nin kullandığı 69 AE 208 plakalı kamyonet, ilçe merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda, Yusuf A. idaresindeki 24 DH 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A. (21) ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi (71), Mediha Y. (50), Mustafa Eymen Y. (4) ile Mevlüt H. (83) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yasal Bilgilendirme

Erzincan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzincan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ERZİNCAN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...