Eskişehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 17:45
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli İ.Y. gözaltına alındı.
Zanlının evi ve üst aramasında, 14,87 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Eskişehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.