Gaziantep FK deplasmanda galibiyete hasret

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 11:06
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon dış saha maçlarında aldığı sonuçlarla taraftarını üzüyor. Bu sezon deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0 ve Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Gaziantep, dış sahadaki tek puanını da Demir Grup Sivasspor'a karşı 1-1'lik skorla elde etti.
Deplasmanda kalesinde 12 gol gören Gaziantep FK, rakip ağları da sadece 4 kez sarsabildi.
- İç saha karnesi iyi
Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, iç sahada ise yakaladığı performansla dikkati çekiyor.
Evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyen Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 10 puan çıkardı. Güneydoğu temsilcisi, iç sahada rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Süper Lig'de 11 puanla 12. sırasında yer alan Gaziantep FK, ligin 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
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