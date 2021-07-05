Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 10:40
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te Nusret Sümbül yönetimindeki 27 VS 208 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Adıyaman kara yolu TMO kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürücü Nusret Sümbül ile araçtaki Ayşe Yalçın, Remzi Yalçın, Burcu Yalçın ve Elif Sude Sümbül yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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