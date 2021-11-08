Uzaklaştırma kararı çıktığı gün evine ateş açtı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, evden uzaklaştırma kararı çıktığı gün evine ve sokağındaki araçlara ateş ettiği belirlenen kişi, tutuklandı.



Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan ev kadını M.K, eşi A.K'nın (50) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına müracaat etti.



Gün içerisinde mahkemenin 15 gün evden uzaklaştırma kararı verdiği A.K, gece saatlerinde evinin bulunduğu sokağa geldi.



A.K. ruhsatsız tabancasıyla rastgele ateş etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kurşunların şahsın evine ve sokaktaki iki araca isabet ettiğini belirledi.



Tabancaya ait 2 adet şarjör ile yakalanan A.K, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

