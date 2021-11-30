Büyükada'yı lodos vurdu: İskele hasar gördü, yollar su altında kaldı

Haberler - İstanbul Haberleri 30.11.2021 - 19:09 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 19:14
İstanbul genelinde dün başlayan lodos bugün de etkisini sürdürdü. Büyükada'da şiddetli lodosun etkisiyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle sahil sular altında kaldı. Vapur iskele büyük hasar gördü. Sahil yolu ve çocuk parkındaki parke taşları da yerinden sökülerek etrafa saçıldı. Kıyıda bulunan restoran da lodos nedeniyle hasar oluştu.
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