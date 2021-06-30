Eyüpsultan'da beton mikseri devrildi

İstanbul Haberleri DHA 30.06.2021 - 17:27
İstanbul Haberleri - DHA,
Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Edebiye Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle binanın duvarına çarparak devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, sokak üzerinde herhangi birisinin olmaması olası facianın önüne geçti.
Beton mikseri vinçle kaldırıldı.
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