Hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 4 kişi yakalandı (İstanbul Haberleri)

Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde gerçekleşen 7 ayrı olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 13:05

Hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 4 kişi yakalandı

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, 1 Nisan, 4 Temmuz ve 5 Temmuz tarihlerinde 4 ayrı ilçede gerçekleşen hırsızlık ve taksirle yaralama konularıyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, 22 suç kaydı ve aranması bulunan Onur A.A. ile 19 suç kaydı bulunan Samet K. tutuklandı, Muhammed A.K. ile Hüseyin K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan şüphelilerin, 1 Nisan'da Maltepe'de polisten kaçmak isterken 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarpan kişiler olduğu öğrenildi.

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