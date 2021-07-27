Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş Haberleri - DHA,

Olay, gece saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet olan iki grup sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma daha sonra silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Bilal Ardıç (56), çocukları Serhat Ardıç (25) ve Burhan Ardıç (27), yeğeni Adem Ardıç (26) ile Ömer Ertekin (32) ve kardeşi Halil İbrahim Ertekin (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Halil İbrahim Ertekin ile Bilal Ardıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ömer Ertekin, ambulansla Kahramanmaraş'a sevk edildi, diğer 3 yaralının Afşin Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.