Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 20:40
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 2 kamyonda arama yaptı.
Aramada, toplam 3 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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