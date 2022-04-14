Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kahramanmaraş-Adana kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.



Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki M.G'nin (34) 12 yıl 3 ay, A.G'nin (29) ise 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.



Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





