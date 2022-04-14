Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 18:13
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kahramanmaraş-Adana kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki M.G'nin (34) 12 yıl 3 ay, A.G'nin (29) ise 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kahramanmaraş Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.