Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Kahramanmaraş Haberleri)

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 11:36

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polislikten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan aranan F.Ç'nin (31) merkez Onikişubat ilçesinde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

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