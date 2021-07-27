Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 11:36
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polislikten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan aranan F.Ç'nin (31) merkez Onikişubat ilçesinde saklandığını belirledi.
Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kahramanmaraş Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.