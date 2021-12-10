Kahramanmaraş'ta gece projektörle tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin lira ceza

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesi Yılanovası mevkisinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı.



Ekipler, kırsal alanda gece projektör kullanarak tavşan avlayan 4 kişiyi yakaladı.



Şahıslarla birlikte 2 av tüfeği, projektör ile avlanan 6 tavşan ele geçirildi.



Kaçak avcılar hakkında yasal işlem yapılırken toplam 24 bin 484 lira para cezası uygulandı.



Avda kullanılan iki tüfek ve projektörlere el konuldu.

