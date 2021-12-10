Kahramanmaraş'ta gece projektörle tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin lira ceza

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 11:46
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesi Yılanovası mevkisinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kırsal alanda gece projektör kullanarak tavşan avlayan 4 kişiyi yakaladı.
Şahıslarla birlikte 2 av tüfeği, projektör ile avlanan 6 tavşan ele geçirildi.
Kaçak avcılar hakkında yasal işlem yapılırken toplam 24 bin 484 lira para cezası uygulandı.
Avda kullanılan iki tüfek ve projektörlere el konuldu.
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