Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kırsal Akifye Mahallesi Fındıklı mevkisinde hayvancılıkla uğraşan ve çadırda yaşayan Kemal Menekşe, dün akşam üzeri 5 yaşındaki oğlu Emrah Menekşe'nin kaybolduğunu fark etti.

Ailenin arama çalışması sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi. Olay yerine 4 asayiş, 2 komando, 1 JAK ve 1 iz takip köpek timi, 20 güvenlik korucusu, ile AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de katıldığı çalışmalara İHA'larla da destek verildi. Ailenin bulunduğu bölgeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisindeki bir barakada bulunan küçük çocuk, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 19 saat sonra bulunan çocuğun geceyi ormanlık alanda geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.