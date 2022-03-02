Kahramanmaraş'ta midibüsün çarptığı genç kız öldü

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 08:33
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edinilen bilgiye göre, H.K. (63) idaresindeki 46 S 3117 plakalı midibüs, Karaelbistan Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Büşranur K'ye çarptı.
Ağır yaralanan Büşranur K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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