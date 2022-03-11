Kahramanmaraş'ta silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı.

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 15:54
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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