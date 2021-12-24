Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Haberler - Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 17:37
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Arıtaş Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.K. (26), İ.K. (38) ve Ç.A. (31), jandarma merkezine götürüldü.
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