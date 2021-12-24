Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Arıtaş Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.



Gözaltına alınan H.K. (26), İ.K. (38) ve Ç.A. (31), jandarma merkezine götürüldü.

