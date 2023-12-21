Karaman'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile Üniversite Mahallesi'nde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralandı.
Özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Durmuş Ali D. ile Yunus D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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