Karaman'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı (Karaman Haberleri)

Karaman'da çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Karaman'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile Üniversite Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralandı.

Özel araçlarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Durmuş Ali D. ile Yunus D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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