Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın

Haberler - Karaman Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 14:02
Karaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Fabrikanın depo bölümünde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için müdahaleye başlarken, Konya başta olmak üzere birçok yerden takviye itfaiye ekibi istendi.
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