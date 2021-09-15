Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 14:59
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir ile Nevşehir çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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