Balkondan düşen çocuğu ölümden marketin tentesi kurtardı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evin balkonunda oynarken dengesini kaybederek düşen yabancı uyruklu çocuk, önce marketin tentesine, sonra yere düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Kocaeli Haberleri İHA 27.07.2021 - 06:22

Balkondan düşen çocuğu ölümden marketin tentesi kurtardı

Kocaeli Haberleri - İHA,

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki M. E. isimli yabancı uyruklu çocuk, evinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. 4 yaşındaki çocuk, önce binanın giriş katında bulunan marketin tentesinin üzerine, daha sonra da yere düştü.

Gelen sesi duyan market sahibi, hemen küçük çocuğun yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan market sahibi, “Akşam üzeriydi. Ben tentelerimi kapatmaya gerek duymadım. Ben karşıda otururken çocuğun orada oynadığını gördüm. Yukarı tırmanmaya çalışırken bir anda dengeni kaybetti. Tentesinin üzerine düştü, tente hızını kesti. Daha sonra yere düştü. Allah’tan ciddi bir şey olmadı” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KOCAELİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...